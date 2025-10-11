「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）

７アンダーの首位でスタートした岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝は２バーディー、ノーボギーの７０でラウンド。通算９アンダーで、首位の河本結から１打差と踏ん張った。

１日のラウンドを振り返って「耐えましたねえ〜」と苦笑した岩井千。「ピン位置が難しくて、気持ちもショットも攻めたいけど、攻め切れない」というフラストレーションを抱え、さらには「雨と寒さで後半、飛距離がちょっと落ちてました」という状況下での２アンダーだ。

通算８勝の岩井千だが同大会は４度目の出場で、優勝争いは意外にもこれが初めてとなる。「ホンダさんの所属なので、期待に応えたい気持ちが強い」というモチベーションに加え、米ツアーを主戦場としたことで「ショートゲーム、アプローチなどの練習環境がいい。たくさん練習できた」ことで、これまで以上に強くなっている手応えもある。

１６番パー３ではティーショットが右の深いバンカーへ。「（グリーンに）乗ればいいな」と言うほど、深く、スタンスも難しい状況も「めちゃくちゃうまく打てた」と１メートル弱に寄せてのナイスパーだ。

「優勝を目指して」と臨んだ今大会。副賞は「ホンダプレリュード」。岩井千は「かっこよくて、欲しいな、と。乗りたいと思います」と、颯爽と運転する自分を夢見て、最終ラウンドに臨む。