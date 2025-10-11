クリスマスコフレ2025【通常よりお得に名品が試せる4選】KANEBO、エトヴォス、ザ・ギンザ…
＼店頭 予約受付中／
アンチエイジング 通常より￥7,500お得
3月発売新作美容液＆9月リニューアルで進化したシートマスクでツヤ美肌に導くご褒美コフレ
＜セット内容＞
・ハイブリッドジェルオイル n 100ml（現品）
・トリートメントフェイシャルマスク n 32ml×2枚
※限定ボックス入り
＼店頭10月18日予約スタート／
[api_image_data post_id="2045788" image_picker=""][/api_image_data]
通常より￥1,320お得
華やかなローズをブロンドウッドが包むフェミニンで優しい香りを堪能
＜セット内容＞
・イレジスティブル オーデパルファム12.5ml
・同 ボディ ミルク 75ml
・同 オーデパルファム 50ml（現品）
※限定ボックス入り
＼店頭・WEB 10月8日予約スタート／
ナチュラル 通常より￥2,070お得
冬の柔らかな光と空気を感じる澄んだピンクが主役のメイクを
＜セット内容＞
・ミネラルインナー トリートメントべース マカロンピンク
・ミネラルルーセントパウダー スノーパール
・ミネラル クラッシィシャドー クワイエットグラム
・ミネラルシアールージュ フローズンピンク
※限定ボックス入り
[btk_sh_comment_pro name="小澤 桜さん" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/7b0a86c4d4cb9c7e42d7f3512788631a.jpg" kenja_title=""]最推しはアイシィブルー＆ピンクが入ったアイシャドウパレット。甘い雰囲気の中にピリッと感もあるしゃれた印象の目元がかないそう。明るい「うぶ肌」に整える、マカロンピンクのベースも肌の色を選ばなさそうで◎[/btk_sh_comment_pro]
＼店頭・WEB 10月3日予約スタート／
乾燥ケア コラボ 通常より￥3,960お得
睡眠中にむっちり肌を育む進化版夜クリームを限定BOXでお届け
＜セット内容＞
・クリーム イン ナイトII［医薬部外品］ 50g（現品）
・同 デイII［医薬部外品］ 4g
・スマイル パフォーマー 33ml×2枚
※限定ボックス入り
