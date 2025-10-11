10月10日、東京・TOHOシネマズ日比谷で映画『秒速5センチメートル』の初日舞台あいさつがおこなわれた。出演するSixTONES・松村北斗や、高畑充希、宮崎あおいら主要キャストが、奥山由之監督とともに登壇。そのなかでもひときわ注目を集めたのは、女優・森七菜だった。

「新海誠監督が手がけ、2007年に公開されたアニメーション映画の実写版です。劇場公開から18年を経て、初めて実写化されることになりました。時間と距離によって、すれ違っていく男女のせつない恋物語を描いた作品です。森七菜さんは、主人公に想いを寄せる高校の同級生役を演じます」（映画誌ライター）

舞台あいさつに登壇した森は、全身モノトーンの衣装を着用して登場。黒のミニスカートと、グレーと黒の切り返しがあるトップスというデザイン性の高い装いを披露した。さらに目を引いたのは、金髪メッシュボブという髪型だ。モノトーンな雰囲気の衣装は、金髪姿をより際立たせていた。

Xでは、この森の姿に驚くポストが相次いだ。

《え!?!?!?金髪メッシュボブ》

《舞台挨拶の写真見て金髪誰だ?って思ったら七菜ちゃんだった》

《金髪ショートの大人の女性になっててびびった》

これまでの清楚な印象からの、突然のイメチェン姿に反応したファンも多かったようだ。

「森さんは、2016年に地元の大分でスカウトされたことがきっかけで芸能界デビュー。同年の『ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタi』のWebCMで映像デビューを飾ると、女優や歌手など多方面で活躍してきました。これまでは、髪の長さは変わっても黒髪がほとんどでした。金髪姿はかなり珍しいと思います」（芸能プロ関係者）

あどけない少女の印象が強かった森。現在は24歳となり、より女性らしく、強さも垣間見える。雰囲気が変化した背景には、苦悩した時期も関係しているのではと、芸能プロ関係者は続ける。

「2021年、当時19歳だった森さんに事務所移籍騒動が報じられました。Instagramのアカウントが突然、閉鎖され、所属事務所のウェブサイトからもプロフィールが削除されるなどの動きがあり、騒然となりました。『何かトラブルがあったのでは』といったイメージが業界内で流れてしまい、一時は仕事が激減したことも。

その後、大手芸能事務所『ソニー・ミュージックアーティスツ』への移籍を発表し、2023年には月9ドラマ『真夏のシンデレラ』（フジテレビ系）で主演を飾るなど、徐々に表舞台での活躍も増えてきました。今作も《もしこのチャンスを逃したら悔いが残ると思いました》と語るほど、気合いが入っているようです」

金髪イメチェンは、過去をバネに前進する決意のあらわれかもしれない。