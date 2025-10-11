REGZAゲーミングモニター

　「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

2位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

3位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

4位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

5位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

6位　Xiaomi ゲーミングモニター G24i

P24FCA-RGGL（Xiaomi）

7位　MAG 274QF

MAG 274QF（MSI）

8位　Koorui Gaming Monitor 24 inch 180Hz VA GTG1ms FHD

24E6CA（HKC）

9位　Alienware AW2525HM

AW2525HM（デル）

10位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245N（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。