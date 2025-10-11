REGZA「RM-G276N」が首位！ ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10 2025/10/11
「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
3位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
4位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
5位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
6位 Xiaomi ゲーミングモニター G24i
P24FCA-RGGL（Xiaomi）
7位 MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）
8位 Koorui Gaming Monitor 24 inch 180Hz VA GTG1ms FHD
24E6CA（HKC）
9位 Alienware AW2525HM
AW2525HM（デル）
10位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
