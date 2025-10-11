妻夫木聡、17歳年下の“推し”と2ショット「好きな人を目の前にすると…」「一生推します！」
俳優の妻夫木聡（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。憧れの人物との2ショットを披露した。
【写真】「一生推します！」妻夫木聡が披露した17歳年下の“推し”との2ショット
「憧れの中谷潤人様」とつづり、ボクシングWBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27）との2ショットをアップ。2人は9日に放送されたTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）で共演した。
妻夫木は「好きな人を目の前にすると、どうしていいかわからなくなるんですね」と喜びを隠しきれなかった様子。満面の笑みを浮かべ、「一生推します！」と宣言した。
ハッシュタグでは「#ベルトも触らせてもらいました#チャンピオンベルト重かった」と明かしている。
また同日、中谷も自身のインスタを更新。「妻夫木さんに喜んでいただけて光栄でした！ありがとうございました！」とつづった。
この投稿には「笑顔最高です」「こちらまで幸せになりました!!!」「ブッキーがあんなに素になって驚いてるのを見て…こちらまで嬉しくなりましたよ！」「乙女な感じが出ていましたね！」「私も一生妻夫木さんを推します!!」など、さまざまな声が寄せられている。
