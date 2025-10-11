µð¿Í¡¢³³¤Ã±ï¡ª360ÅÙ¿¿¤ÃÀÄ¤ÊÅ¨ÃÏ¤Ç2°ÂÂÇ¹õÀ±È¯¿Ê¡¡°Ë¿¥¤¬Åû¹á¤Ë2ÈïÃÆ¡¡12Æü¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤âÇÔÂà·èÄê
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡µð¿Í2¡½6DeNA¡Ê2025Ç¯10·î11Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«Ëë¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Îµð¿Í¤Ï2°ÌDeNA¤ËÇÔ¤ì¤Æ¹õÀ±È¯¿Ê¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦DeNA¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï12Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¹õÀ±¤â¤·¤¯¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤âCSÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¡È¥Ù¥¤¥¥é¡¼¡É¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤¬2²ó¡¢Åû¹á¤ËÅê¤¸¤¿¹â¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ï²ÜÌ¾¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç2¼ºÅÀÌÜ¡£
¡¡¤³¤Î²ó¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÎÝ¤±¤óÀ©»þ¤Ë¥×¥í½é¤Î¥Ü¡¼¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÄ¾¸å¤Ë»àµå¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÅû¹á¤ËÆâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2²ó¤Ë²¬ËÜ¡¢´ßÅÄ¤ÎÏ¢Â³»Íµå¤È¼ãÎÓ¤ÎÀäÌ¯¤Êµ¾ÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÈÀä¹¥¤ÎÀèÀ©µ¡¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¡¢µÈÀî¤¬¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤¿2»àËþÎÝ¤Ç»³ºê¤¬3µå»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£
¡¡0¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½é½Ð¾ì½éÀèÈ¯¤Î¼ãÎÓ¤¬PS½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÈ¿·â¤Î1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤È¤·¤¿¤¬¡¢»³ºê¤¬6²ó¡¢Åû¹á¤Ë³°³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î2¹æ¥½¥í¤È¤µ¤ì¡¢ÄËº¨¤Î2ÈïÃÆ¤Ç6²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¹ßÈÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦ÃæÀî¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤ÈÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢5ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬2¿Í¤ÎÁö¼Ô¤ËËÜÎÝÀ¸´Ô¤òµö¤¹¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤º¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂÇÀþ¤Ï¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤Ç10»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£