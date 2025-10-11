◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ第1戦 DeNA 6-2 巨人(11日、横浜スタジアム)

DeNAはクライマックスシリーズ初戦で巨人に勝利し、ファーストステージ突破へ王手をかけました。

雨の降る中で始まったこの試合、先発マウンドにはケイ投手があがりました。今季リーグ2位の防御率1.74と抜群の安定感を誇った左腕は初回を三者凡退で立ち上がると、2回の二死満塁のピンチは山粼伊織投手から三振を奪い切り抜けます。

直後の2回裏、DeNAは先頭の筒香嘉智選手がライトスタンドへ先制ソロを放ち1点を先行。続く3回裏も蝦名達夫選手と筒香選手にタイムリーが生まれ、3点リードとしました。

援護をもらったケイ投手でしたが、4回に若林楽人選手から2ランを被弾し1点差に詰め寄られます。それでも5回から6回にかけては巨人の中軸・キャベッジ選手、泉口友汰選手、岡本和真選手から3者連続三振を奪うなど、反撃を許しません。

すると6回裏、筒香選手が山粼投手のストレートをレフトへ流し打つと、高く舞い上がった打球はレフトポールに直撃。主砲がこの試合2本目のソロHRを放ち、再びリードを広げます。

ケイ投手はこの試合7回まで118球、被安打2、奪三振8、与四球4、2失点と好投。2点リードで迎えた8回は伊勢大夢投手が1番から始まった巨人打線から2三振を奪い、三者凡退に抑える好リリーフを見せます。そして、牧秀悟選手のタイムリーなどで4点リードとなった9回は森原康平投手が登板。巨人打線を3人で抑え、見事勝利をあげました。CS初戦をものにしたDeNAは、ファーストステージ突破へあと1勝としました。