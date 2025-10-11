◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 2-0 オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

オリックスは日本ハムとのCSファーストステージに完封負け。先に2勝したチームがファイナルステージ進出となりますが、土壇場に追い込まれました。

この日の先発は山下舜平大投手。初回から150キロ後半の速球を生かし、日本ハム打線から3つの三振を奪うなど無失点の立ち上がりとします。しかし2回、先頭の郡司裕也選手にフェンス直撃の2塁打を浴び、送りバントで3塁に進められると、万波中正選手の先制タイムリーを浴びました。さらに4回には、2アウトから郡司選手の確信ソロHRを浴び失点。2点リードとされます。

打線は対する日本ハムの先発・伊藤大海投手の前に好機を生かせず。1度の満塁を含む3度、ランナーを三塁に送るも決定打が出ませんでした。伊藤投手の前に7回まで無得点に抑え込まれると、8回以降は田中正義投手、齋藤友貴哉投手の前に三者凡退。反撃ならずゲームセットとなりました。

負けられない第2戦ですが、対する日本ハムは北山亘基投手が先発予定と明かされています。