◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ 第1戦 DeNA 6 - 2 巨人(11日、横浜スタジアム)

巨人は先発・山粼伊織投手が序盤から失点を重ね、6回4失点と劣勢に立たされます。打線もDeNA先発のケイ投手をはじめ相手投手陣の前にわずか2安打に抑えられ沈黙。2戦先勝で勝ち上がりのファーストステージで、大事な初戦を落としました。

この日、先発を託されたのは、今シーズン防御率でチームトップの山粼伊織投手。しかし2回に筒香嘉智選手にソロを浴びると、3回には蝦名達夫選手と筒香選手にタイムリーを打たれ、序盤で3失点します。

4回には打線が反撃。若林楽人選手の2ランで1点差に追い上げますが、山粼投手は6回にも筒香選手にこの試合2本目となるレフトポール直撃のソロを許し、この回を終えたところで降板します。

2点を追う打線は、相手先発ケイ投手の前に7回まで若林選手の1発を含めて、わずか2安打。その後もDeNA投手陣の前にノーヒットに抑えられ敗戦。阪神が待つCSファイナルステージへと勝ち上がるためには、もう負けが許されない状況へと追い込まれました。