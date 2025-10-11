沢尻エリカが1年8カ月ぶりに公の場、窪塚洋介との15年ぶり共演エピソード語る
俳優の沢尻エリカ（39）が10月10日、都内で行われたスポーツアパレルブランド『DIG（ディグ）』のブランドローンチ記者会見に登壇した。
2024年2月に上演された舞台『欲望という名の電車』での俳優復帰後、公の場に姿を見せるのは約1年8か月ぶりとなる。
この日、沢尻は黒のインナーに白いスウェットパンツ、そしてブランドの第1弾商品であるスノーウェアをまとって登場。
そのコーディネートについて「アウターはもちろんDIGです。中はシンプルにTシャツとスウェットパンツなんですが、すごく着やすい。とにかく、着心地がいいっていうところがまずあります」と率直な感想を述べた。
続けて「雪山でも映えるデザインも気に入っていますし、タウンユースとしても着られるところがいいなと思っています」と、普段使いの応用も提案した。
さらに「個人的に最近は、オーバーサイズというか、ダボっとした感じの服をプライベートでも着ることが多いので、今年の冬は活躍してくれると思っています」と目を輝かせた。
『DIG』は現役ビーチバレーボール選手の西村晃一氏がプロデュースし、「拾う・つなぐ」をコンセプトに、機能性と都会的なデザインを両立させたブランド。
沢尻は俳優の窪塚洋介と共にブランドアンバサダーに就任した。
会見には、スケジュールの都合で欠席した窪塚からビデオメッセージが寄せられた。
映像の中で窪塚が「エリカ、久しぶりに共演ができて嬉しかったよ」と語りかけると、沢尻は「いやあ、本当に相変わらずかっこいいですね」と納得するように語った。
窪塚とは映画『ヘルタースケルター』（2012年）以来、約15年ぶりの共演だったという。
撮影現場の雰囲気について「15年ぶりな感じがしない。本当に久しぶりなんだけど、そんな感じがしない。すごく居心地が良かったです」と、ブランクを感じさせない信頼関係をうかがわせた。
最後に、アンバサダーとしてブランドの魅力を問われると、「DIGのウェアはすごく着やすいし、なおかつかっこいい。街でも着れて、雪山では本当にスタイリッシュでかっこよく決まると思う」と力強くコメント。
「この魅力を、幅広く多くの世代に届けていけたらなと思っています」と意気込みで会見を締めくくった。
■関連リンク
『DIG』…公式オンラインショップ
▲ 『DIG』のブランドアンバサダーに就任した、沢尻エリカ
▲ 沢尻は「DIGのウェアはすごく着やすいし、なおかつかっこいい」とコメント
▲ DIGのウェアが「冬に活躍してくれると思っています」とコメント
