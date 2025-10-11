タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、大阪・関西万博 EXPO 2025を訪れたことを投稿しました。



【写真を見る】【 井上咲楽 】静かな横顔「五感が研ぎ澄まされる」体験 ミャクミャクと笑顔の2ショットも【 大阪・関西万博 】





井上さんは「宮田先生がプロデューサーを務めるパビリオンにお邪魔しました！」と、慶應義塾大学医学部教授の宮田裕章氏が率いるパビリオン「Better Co-Being」を訪れたことを明かしました。







井上さんは「屋根のない開放感のあるパビリオンが気持ちよかったです」「賑やかな万博でしたが、パビリオン近くに行くとふっと静かに」「自然の中にあるひとつひとつの展示に五感が研ぎ澄まされるような感覚がありました」と感銘を受けた様子。













井上さんはパビリオンの中で、中空からぶらさがる銀色のモニュメントに囲まれながら静かな横顔を見せる写真や、そのモニュメント越しの向こう側に大きな虹が見える奇跡的な写真を投稿。「虹が本当に綺麗…！」と感嘆し、「共生すること、共鳴することの大切さに気付かされる」と今回の体験を表現しています。









そして井上さんは、パビリオンの中にいたミャクミャクとも、笑顔で2ショットを撮影。フォロワーからは多彩な表情に称賛の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】