¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×£²ÆüÌÜ¡Ê£±£±Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÅìÌ¾£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢£²£¸°Ì¤«¤é½Ð¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£¶¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢£±¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£´¥Ü¥®¡¼¤Î£·£µ¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î£¶£±°Ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬Íè¤º£±¥Ü¥®¡¼¤Ç£±¤ÄÍî¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡££±£±ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤È¤·¡¢£±£´ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç£±¤Ä¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£¶ÈÖ¥Ñ¡¼£³¤ÇºÆ¤Ó¥Ü¥®¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë£±ÂÇÂ¤ê¤º¤ËºÇ½ª£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤â¥Ü¥®¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ¤·¤Æ£µÀïÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ã»¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤ò£³²ó¤â³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Íè½µ¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö½¤ÀµÅÀ¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤±¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤¤¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤â¿·¤·¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ÏÄÌ»»£±£°¥¢¥ó¥À¡¼¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê£Ò£É£Ã£Ï£È¡Ë¡£º£µ¨¹ñÆâ½é»²Àï¤Î¸¶±Ñè½²Ö¡Ê£Î£É£Ð£Ð£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ò£Å£Ó£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÏÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î£¶£±°Ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£