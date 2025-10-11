松竹芸能所属のお笑いコンビ、セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が11日、所属事務所の公式サイトを通じ、すい臓がんの治療でしばらく休養すると発表した。

セバスチャンは09年に阿部健一（40）と原田で結成。旧名は「クリンポスチア」。原田は22年に一般人女性と結婚。

以下、発表全文。

いつも弊社タレントを応援頂き、誠にありがとうございます。

セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました。

既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送「土曜はこれダネッ！」のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます。

※10／18(土)はスケジュールの都合で阿部も欠席となります。

コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます。

ファンの皆様、関係各所には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。