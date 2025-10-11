芸人・セバスチャン原田公志、膵臓がん治療のため休養 ライブ・イベントは全て休演
【モデルプレス＝2025/10/11】お笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（39）が、膵臓がんの治療のため休養することがわかった。10月11日、所属事務所の松竹芸能が発表した。
【写真】原田公志、妻写る結婚式ショット
同事務所は「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告。「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます※10／18（土）はスケジュールの都合で阿部も欠席となります」と伝えた。
また「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」と発表。「ファンの皆様、関係各所には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
原田は1986年1月14日生まれ、千葉県千葉市出身。原田は中卒、阿部は慶應大卒の学歴差のある幼馴染コンビとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】原田公志、妻写る結婚式ショット
◆セバスチャン原田公志、膵臓がん治療のため休養
同事務所は「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告。「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます※10／18（土）はスケジュールの都合で阿部も欠席となります」と伝えた。
原田は1986年1月14日生まれ、千葉県千葉市出身。原田は中卒、阿部は慶應大卒の学歴差のある幼馴染コンビとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】