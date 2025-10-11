よゐこ濱口優「TGC北九州」初出演でランウェイ 6年ぶり「TGC」でファンサ連発【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】よゐこの濱口優が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】大物芸人「TGC北九州」初登場
ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）に講師として出演予定の濱口は今回、同番組のステージにてファッションショーのラストを飾った。「マイナビ TGC 2019 A／W」以来約6年ぶり、「TGC北九州」には初出演となった。
濱口はギャルモデルの今井アンジェリカとともにランウェイ。観客に投げキスをしたり銃でバンッと撃つような仕草などファンサービスを連発していた。トークステージでは今後講師として何を教えるのかと聞かれ「僕が教えられるのは無人島での生活くらいです」と話し、笑いを誘っていた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大物芸人「TGC北九州」初登場
◆濱口優「TGC北九州」初出演
ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）に講師として出演予定の濱口は今回、同番組のステージにてファッションショーのラストを飾った。「マイナビ TGC 2019 A／W」以来約6年ぶり、「TGC北九州」には初出演となった。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】