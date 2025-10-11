近藤千尋、毎週金曜恒例の手料理公開「ボリューミー」「フライパンのダブル使いすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの近藤千尋が10月10日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのハンバーグを披露し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋「ボリューミー」毎週金曜恒例の手料理
近藤は「毎週金曜恒例のハンバーグ」とし、フライパン2つにぎっしりと並んだ美味しそうなハンバーグを紹介。「いつも足りないから増やしたけど」と説明し、「スイミング帰りの2人の食欲恐ろしい…笑」と育ち盛りの子どもがよく食べてくれることをユーモアを交えてコメントした。
この投稿には「フライパンのダブル使いすごい」「愛情たっぷり」「美味しそうすぎる」「ボリューミー」「参考になる」などの反響が寄せられている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
