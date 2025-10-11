µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¢½éÀïÍî¤È¤·³³¤Ã¤×¤Á¡ÖÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡ÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤ÆÌÀÆü¤Ë¡×
4²ó¤Ë¼ãÎÓ¤Î2¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤â5²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ
¢£DeNA 6¡¼2 µð¿Í¡Ê11Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè1Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥óÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀÆü¤Î°ìÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡DeNA¤ÎÅû¹á¤Ë2È¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¨¤Ì¤Þ¤ÞÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â°¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤ÆÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×¤È¡¢Áª¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏDeNAÀï¤Ç7ÅÙÀèÈ¯¤·4¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¤È¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢6²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅû¹á¤ËÂª¤¨¤é¤ì±¦±Û¤¨ÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£3²ó¤Ï°ÂÂÇ¤Èµ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¤Ë¤¹¤ë¤È²ÜÌ¾¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ü¡¼¥¯¤ä»àµå¤Ê¤É¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬Â³¤¯¤È¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éºÆ¤ÓÅû¹á¤ËÅ¬»þÂÇ¡£6²ó¤Ë¤ÏÅû¹á¤Ë2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ê°ìÀï¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¡¢ÃÊ¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯¤¤¤±¤¿¤Ê¡×¤È¡¢6²ó¹ßÈÄ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ã¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿ÃæÀî¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É2°ÂÂÇ1»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Ë¤·¤Æ¸òÂå¡£°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅÄÃæ±Í¤ÏËÒ¤ËÅ¬»þÂÇ¡¢»³ËÜÍ´¤Ëµ¾Èô¤òµö¤·2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤â4²ó¤Ë¼ãÎÓ¤Î2¥é¥ó¤Ç°ì»þ¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯¥±¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DeNAÅê¼ê¿Ø¤ÎÁ°¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ò·ç¤5²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£±«¤Î²£ÉÍ¤ÇÍî¤È¤·¤¿½éÀï¡£Éé¤±¤ì¤Ð½ªÀï¤È¤Ê¤ë12Æü¤ÎÂè2Àï¤ÏÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤Ë¾¡Íø¤òÂ÷¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë