気になる腰まわり → 即カバー！【しまむら】大人の即戦力！「淡色ベスト」

プラスワンでトレンド感のあるレイヤードスタイルが完成するベスト。大人が秋コーデに即戦力として取り入れるなら、体型カバーも狙える【しまむら】のベストをぜひ候補に入れてみて。今回は、ゆったりとしたチュニック丈の淡色ベストをピックアップ。秋コーデの1軍として活躍してくれそうです。

ゆったりとしたチュニック丈で抜け感たっぷりなコーデに

【しまむら】「ペーパーヤーンチュニック」\1,639（税込）

すっぽりとヒップまで覆ってくれるチュニック丈のベスト。淡色コーデが得意な@chii_150cmさんによると「気になる腰まわりをカバーしながらトレンドの着こなしが出来ます」とのことで、秋コーデで活躍しそう。ふんわりとした素材も、秋らしいアクセントになってくれます。ショート丈のボトムスと合わせた大人可愛いコーデのほか、サイドスリット入りで、ワイドパンツやフレアスカートとも好バランスに着こなせそうです。

レースシャツと合わせたフェミニンな秋コーデ

秋冬のトレンドとして注目を集めているレースシャツと合わせれば、フェミニンなムードが漂う最旬コーデに。ホワイトとブラウンの組み合わせも上品です。ざっくりとしたVネックのベストなので、襟元にデザイン性のあるインナーと合わせるのもおすすめ。甘くなりすぎないよう、きちんと感のあるパンツを投入して大人っぽく仕上げて。

