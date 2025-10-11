地区シリーズ第4戦でフィリーズにサヨナラ勝ち

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦は延長11回サヨナラ勝ちという劇的な展開。勝利の直後、大谷翔平投手が真っ先に抱きついたのはキム・ヘソン内野手だった。

ドジャースが地区シリーズ突破を決めた第4戦。劇的な形で決着がついた。

延長11回2死満塁のチャンスをつくると、パヘスが放った打球はフィリーズ5番手カーカリングの足元へ。一瞬ボールをこぼした右腕は、拾い上げて本塁に送球したが、大きく逸れた。

生還したのは三塁走者キム・ヘソン。一度はベースを踏み損ねたキムだったが、戻ってきっちり踏んだ。

ネクストバッターズサークルで両手を上げた大谷は、飛び跳ねながらキムとハグ。そこにベッツも加わり、歓喜の輪へ走り始めた。

このシーンに注目した米ファンからは「ヘソンとショウヘイ、私の推したち」「彼とムーキーはすぐにヘソンに抱きつくために駆け寄ってる」「キム・ヘソンとショウヘイ・オオタニ」などのコメントが寄せられた。

リーグ優勝決定シリーズは13日（日本時間14日）に開幕し、ブルワーズ─カブスの勝者と激突。地区シリーズでは打率.056に終わった大谷だが、復活に期待が懸かる。



