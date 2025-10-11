40周年を迎える【ギャルリー・ヴィー】の長年愛用したいベーシック服と記念イベントについて

トゥモローランドオリジナルブランド【GALERIE VIE（ギャルリー・ヴィー）】は、今年で 40 周年を迎えました。【GALERIE VIE】はどんな人のライフスタイルにも馴染みやすい上質なベーシックスタイルを提案するブランド。そのコンセプトは40年を経た今でも変わりません。ずっと着ていたいシンプルベーシックなスタイルとは？

40周年記念アイテムのパンツと表情のあるニットを合わせた「グリーンコーデ」

「ギャルリー・ヴィー ニュウマン横浜店」のスタッフ・新保優さんに2025年秋冬コレクションのアイテムを使用したおすすめのスタイリングを紹介してもらいました。

ニット\58,300・中に着たインナー\15,400・ジェシー カムのパンツ\66,000・ ジェイヴィーエーエムのシューズ\41,800（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）

「ギャルリー・ヴィー」のアイテムは形がシンプルで着心地もストレスフリー。長年続けている人気のアイテムもたくさんあります。このグリーンニットも長年続けているベーシックなかたちですが、パステルカラーにモノトーンカラーをMIXさせたグリーンニットで素材に遊び心を加えているのが特徴です。

新保優さん「ニットとパンツをトレンドカラーのグリーンでそろえました。柔らかなニットに対してパリッとしたコットンパンツを合わせて素材の違いでメリハリをつけたシンプルなスタイリングです。パンツはジェシー・カムのどんな体型の方にも履きやすいと評判の型を別注カラーしたもの。パンツはギャルリー・ヴィーの40周年記念アイテムです」

トラッドなチェックジャケットにフリルシャツを合わせた「ブラウンコーデ」

ジャケット\154,000・シャツ\30,800・スカート\143,000・シューズ\44,000（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）

ジャケットは老舗の英国生地メーカーの素材を使用。ハンサムなアイテムですが、オーバルシルエットとドルマンスリーブで仕上げ、やわらかい雰囲気をプラスしています。緩やかなAラインシルエットの本革のスエードスカートを合わせ、トレンドカラーのブラウンでまとめた高級感のある大人なスタイリングです。

新保優さん「ブラウンカラーをテーマにしたコーディネートです。柔らかなコットン素材のフリルシャツを合わせてウールジャケットのトラッドな雰囲気にラフ感をプラスしました。ジャケットはこれからの季節のコート代わりにも活躍してくれそうです」

カシミヤ100％の定番人気ニットにしなやかなウールパンツを合わせた「ワントーンコーデ」

ニット\42,900・首に巻いたストール\31,900・パンツ\46,200・マロウのウエストポーチ ベルト\25,300・サスキア ディーズのピアス\\34,100・シューズ\51,700（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）

定番人気の紡毛カシミヤ糸を使用したカシミヤ100％のニットトップスに細番手のウール糸でしなやかな風合いに仕上げたオーバルパンツを合わせた、グレートーンでまとめたコーディネートです。首に巻いているストールもカシミヤ素材。くるっと巻くだけでニュアンスが出るようにダイヤ型で作られているのも特徴です。

新保優さん「ニットトップスはより軽い着心地になるよう編み立てているため、着用するほどに馴染んで変化する風合いを楽しめます。カットソーのように軽やかな着心地でおすすめなアイテムです。パンツもとっても柔らかくて、丸みのあるシルエットが気に入っています」

上質な日常を提案する「ギャルリー・ヴィー」40周年記念アイテムをご紹介

「大切な人との出会い」「時を超えて愛せるものとのめぐり逢い」「自分が心地よく過ごせる場所」を提供してくれるのが『旅』。あらゆる”旅”を大切にしてきたギャルリー・ヴィーは、40周年を記念して”Voyage”をテーマにしたスペシャルなアイテムを展開しています。そこで、注目の限定アイテムをご紹介しましょう。

（左）ジェシー カムのパンツ\72,600・ヴィ ルームのフリースジャケット\40,700（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）

（左）可能な限りサステナブルであることを大切にし、カリフォルニアで生産されている【JESSE KAMM（ジェシー カム）】のベストセラーパンツをシーズンカラーである「Nori」でカラー別注。この深い緑の色味は、デザイナーがサーフィンの波乗りの時に閃いたのだそう。

（右）【V::ROOM (ヴィ ルーム）】のループパイルの生地を使用したフリースジャケット。ウールが多く含まれたナチュラルな風合いと優れた保温性が魅力。ゆったりとしたシルエットに短めな着丈なのでバランスのとりやすいアイテムです。

ヘリューのフラットシューズ\84,700・シリ シリのオーバルジュエリー\33,000～（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）

（左）【HEREU（へリュー）】の過去のアーカイブよりフラットパンプスVOLTA（ヴォルタ）を復刻しました。素材はイタリア産の柔らかなラムスキン。旅先でも活躍する履き心地の良いアイテムです。

（右）【SHIRI SHIRI（シリ シリ）】デザイナーの岡本さんが感じる「ギャルリー・ヴィー」のイメージを閉じ込めた透明感のあるネックレスやイヤリングとリング。

「旅」をテーマにした期間限定ストアが青山「SUPER dot MARKET」にオープン

ブランド誕生から40周年を迎えるギャルリー・ヴィーの期間限定ストア「GALERIE VIE Limited Store ―Voyage―」が、10月18日から11月3日まで青山の「SUPER dot MARKET」にオープンします。秋冬コレクションや定番アイテムに加え、ライフスタイルアイテムやここでしか出会えないスペシャルなアイテムも展開予定です。

期間:2025 年 10 月 18 日(土)~11 月 3 日(月・祝)

場所:SUPER dot MARKET

住所:〒107-0062 東京都港区南青山 3-17-2

今回は様々な人の生活に寄り添う「ギャルリー・ヴィー」に、ずっと着ていたい上質でベーシックなスタイリングを見せてもらいました。2025年9月に40周年を迎えた「ギャルリー・ヴィー」をぜひチェックしてみてください。

ギャルリー・ヴィー 丸の内店

TEL：03-5224-8677

Photograph：yuumi hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori