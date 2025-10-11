◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに敗れ、ＣＳ第１Ｓの初戦を落とし、後がなくなった。今季１１勝を挙げた先発の山崎伊織投手は、２回に筒香嘉智外野手のソロ本塁打で先制を許し、３回にも筒香の適時打などで２点を追加され、若林楽人外野手の２ラン本塁打で１点差としてもらった後の６回に再び筒香にソロアーチを浴び、６回５安打４失点、１０４球で降板した。

巨人は２回、ＤｅＮＡの先発・ケイ投手から先頭の岡本和真内野手、岸田行倫捕手が連続四球を選ぶと、若林楽人外野手が初球に送りバントを決め１死二、三塁と好機チャンスを作った。リチャード内野手は二飛、スタメン復帰の吉川尚輝内野手は申告敬遠で２死満塁となり、山崎は空振り三振に倒れ、無得点に終わった。

直後の２回、山崎が先頭の４番・筒香嘉智外野手に投じた１２３キロのスライダーを右翼スタンドに運ばれ、１点を先取された。

山崎が３回に２点を追加された。先頭の林琢真内野手に左前打、送りバントでの１死二塁から、蝦名達夫外野手に左前打され、二塁から林が生還し、２点目を奪われた。さらに１死一塁、桑原将志外野手の打席でカウント２ボールの後の一塁けん制球がボークと判定され、一塁走者が二塁へ進み１死二塁。桑原には死球を与え１死一、二塁となり、佐野恵太外野手は二ゴロに打ち取るも併殺にはならず２死一、三塁とピンチが続き、筒香に右翼線へのタイムリーを許し、３点目を失った。

巨人が４回に反撃。１死から岸田行倫捕手がチーム初ヒットの右翼線安打で出塁すると、６番でスタメン起用の若林楽人外野手が左中間スタンドへの２ラン本塁打。１点差とした。

山崎が６回に痛い追加点を奪われた。４、５回を３者凡退に抑えていた山崎だったが、６回１死から筒香にこの試合２本目の被弾となる左翼ポール際へのソロ本塁打。４点目を失い、２点差となった。筒香はＣＳシリーズ８本目の本塁打で日本人選手最多となった。

７回からは２番手でバルドナード投手が登板。いきなり先頭の林を四球で歩かせ、送りバントで１死二塁とされピンチに。代打・フォード内野手を見逃し三振に打ち取った２死二塁で、３番手の船迫大雅投手に交代した。

船迫は蝦名達夫外野手を遊飛に抑え、４番手の中川皓太に交代。しかし中川は四球のあと２者連続安打と試合を作ることができず、１死も取れないまま マウンドを降りた。５人目・田中瑛斗も流れを取り戻すことはできなかった。

雨の中、巨人応援席は上段ウィング席の一部だけ。巨人ファンは最後まで声援を届けたが、つらい１敗となった。