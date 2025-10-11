おぎやはぎ大興奮、“無免許・子どもOK”の旧車の全ぼう 小木「これ朔太郎（矢作の第1子）喜ぶぞ！」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう11日に放送される。アンコール放送となる今回は、番組の顧問でもある“伝説の名車コレクター”澤田福衞氏のコレクションを見る『ガレージ探訪』を届ける。
【最新番組カット】おぎやはぎ大興奮…矢作が車外に飛び出てる？驚きの“児童車”の全ぼう
澤田氏は、子どもでも運転できるオリジナルの車を開発。スバル『360 ヤングSS』をベースにした“児童車”は、その仕組みから、子どもや無免許の人も運転可能だという。動力源をエンジンに頼らないその仕組みに、おぎやはぎも感心。
早速、おぎやはぎ2人で“児童車”を体験。思わぬ軽快な足取りに「速い、速い！」と楽しみ、小木は「これ朔太郎（さくたろう／矢作の第1子）喜ぶぞ！」と大興奮。矢作も「運転、楽よ。子どもはヤバいね。運転大好きなんだもん」と同意していた。
