¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤«¤éÎÎ°è³ÈÂç¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤Ç¤ª¤ä¤Ä¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¡¡üâÌÚ¼ÒÄ¹COO¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉËá¤¤Ë¼«¿®
¡¡µµÅÄÀ½²Û¤Ï2024Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï ¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¤¦¤Þ¤·¤ª¡Ë¤¬µ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ê¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂçÉ¼ÅÄ¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¼ûÍ×°Ê³°¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¼ûÍ×¤â³ÍÆÀ¤·¤ÆÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢10·î10Æü¤Î¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï³Æ½ê¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹ÃÏ²¼1³¬¤Î¤Î¤¾¤ß¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿郄ÌÚÀ¯µª¼ÒÄ¹COO¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤òËá¤Â³¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó²£¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂÎ¼Á¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤Ï¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¤Ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ä¥Í¥®¤ò¤¤«¤»¤¿¡ÈÆÃÀ½»Ý¤ß¥Ö¥ì¥ó¥É¥ª¥¤¥ë¡É¤òÄÉ¤¤¤¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤ÏÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÌÅÄÆàÄÅÈþ¹ñÆâÊÆ²Û¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÊÆ²Û¥¹¥Ê¥Ã¥¯Âè1¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¡ØµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡Ù¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòº£¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß°Ê³°¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤â¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï¾å¡¹¤Ç¡ÖÊªÀ¨¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¤ª¤ä¤Ä¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¼ûÍ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¤Ç¤Ï¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡ØµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡Ù¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¦¤Þ¤·¤ª¡Ù¤Ï¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤È¤ÎµÊ¿©¼Ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢30¡¦40Âå¤ÎÊý¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÀ¸³è¼Ô¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÊµá¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¡£
¡¡¤Î¤¾¤ß¹¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤Î»î¿©ÉÊ¡Ê¾®ÂÞ¡Ë1ËüÂÞ¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡¡10·î1Æü¤«¤éÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·CM¤Ç¤â¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤ÎµÊ¿©¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢9·î8Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤· ¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤È9·î29Æü¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï ¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡×¤Ç¤ª¤ä¤Ä¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤· ¤¦¤Þ¤·¤ª¡Ù¤Ï¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤·¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÂÞ¤«¤é¸ý¤ËÎ®¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡£¡Ø¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡Ù¤ÏÈ¯Çä¸å°ì½µ´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¤ÏÍèÇ¯¡¢È¯Çä60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡郄ÌÚ¼ÒÄ¹COO¤Ï¡ÖµµÅÄÀ½²Û¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹ñÌ±¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢100Ç¯¤ÈÂ³¤¯¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µÌÅÄ¤ò´Þ¤à¼Ò°÷¤¬¼«Î§Åª¤Ë»×¹Í¤ò¶Å¤é¤·¡¢¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£