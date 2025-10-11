映画『すみっコぐらし』主題歌担当の木村カエラ「もうめちゃくちゃ嬉しくって！」と感激、“ほこり”愛を熱弁
歌手の木村カエラが10月8日、東京都内で行われた『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の舞台挨拶付きおひろめ試写会に出席した。
ナレーションを務める井ノ原快彦、本上まなみ、イワタナオミ監督も登壇し、会場には温かな空気が流れた。
人気シリーズ『映画 すみっコぐらし』の第4弾となる本作で、木村は主題歌「君の傘」を担当。
もともとすみっコぐらしのファンだったという木村は、オファーを受けた瞬間を「お話をいただいた時点でもうめちゃくちゃ嬉しくって」と笑顔で振り返った。
その喜びを「まず家の散らばっているグッズをかき集めましたね。クッションを集めたり、キャラクターの石けんのおもちゃとか、いろいろ家にあったものを集めて、1人で喜びに浸ったんです」と語り、ファンらしい微笑ましいエピソードを披露した。
主題歌「君の傘」は、木村自身が作詞も担当。
映画を観てから制作に取り掛かったといい、「すみっコたちが冒険する姿や、助け合う姿を通して“近くにいる大切な人は宝物だ”と感じた。その思いを歌詞に込めました」と、作品に寄せる温かな思いを語った。
司会者から「推しのすみっコは？」と尋ねられると、「私は“ほこり”が好きなんです」と意外なキャラクターを挙げて会場を驚かせた。
その理由について「普通のほこりって“やだ、ほこりだ”ってなるのに、すみっコのほこりはかわいいじゃないですか。もうそれが最高です！」と笑顔でコメント。
さらに「私が“ほこり”を好きな一番の理由が映画の中に出ていると思うので、それも確認してほしい」と意味深な見どころをアピールした。
この日は「えびふらいのしっぽ」のグッズを身につけて登壇。
井ノ原から「結構使い込まれたえびふらいですね」とツッコミが入ると、木村は「本当に長年連れ添った感じがあります。今日の取材でずっと触っていたので、ちょっと毛羽立ってますね」と照れ笑いを浮かべた。
井ノ原も「コラボ感が出てるね、しっとり感がいい」と応じ、終始和やかなムードに包まれた。
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は10月31日（金）より全国公開される。
▲ （左から）イワタナオミ監督、本上まなみ、井ノ原快彦、木村カエラ
▲ 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』予告映像
