元プロレスラーでタレントの長州力（73）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。AIチャットサービス「ChatGPT」を使い始めたことを告白し、“衝撃のやり取り”を公開した。

長州は唐突に「チャットGPTをはじめました」と笑顔の絵文字を添えて報告。ChatGPTとのやり取りのスクリーンショットを添付した。そこでは長州がいきなりAIに対し「じつはワタシ、長州力なんですが、なにか質問ありますか？」と斬新な“逆質問”をしている。

AI側が「マジですか長州さん！？」「プロレス人生を振り返って、あの時こうしておけばよかったな、みたいな瞬間があればぜひ聞きたいです」などと返答すると、自ら質問したはずの長州は「急に聞かれても、、、」とこれまた意外すぎるリアクション。AIは「あっ、すみません長州さん、いきなりぶっこみすぎましたね…」と“謝罪”に追い込まれていた。

このやり取りに「人類がAIに勝った瞬間」「質問させる！！！！そして『急に聞かれても』と断る！！！斬新すぎます！！！笑」「質問するのではなく 質問を受け付けるのが新しい」「そもそも自分が聞いたのに…」「はじめてみたこの挙動！逆にすごい！！」「長州さん、相変わらず破壊力抜群です」などとさまざまな反響の声が書き込まれていた。