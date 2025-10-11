日本ハム27歳ユーティリティが初球豪快弾！昨季CS16打数無安打の雪辱　球団OB「捕手の特権。配球を読めるのはズルい」

CS1号を放った日本ハム・郡司は新庄監督とハイタッチ(C)産経新聞社

クライマックスシリーズ（CS）のファーストステージが10月11日に開幕。パ・リーグは2位の日本ハムが本拠地エスコンフィールド北海道で、3位のオリックスを迎え撃った。日本ハムは2回に万波中正が先制タイムリーを放った。

追加点は27歳ユーティリティの一振りから生まれた。4回。併殺打でチャンスが萎んだかに思えた二死無走者から5番・郡司裕也が初球を狙い打った。オリックス先発・山下舜平大の135キロ、浮いたフォークを左翼席に運んだ。

会心の一発にバットを放り投げ、雄叫びを上げた郡司。2回には右翼フェンス直撃の二塁打で、先制のホームを踏んだ。昨年のCSは16打数無安打。その雪辱とも言える豪打を連発してみせた。