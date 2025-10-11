１０月１１日の京都メイン・御陵Ｓ（３歳上３勝クラス、ハンデ、ダート１９００メートル＝１６頭立て）はタガノバビロン（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ヘニーヒューズ）が１番人気に応え勝利した。勝ち時計は１分５７秒６（良）。

ゲートを五分に出て中団外めを追走。鞍上とぴったりと折り合い、うまく脚をためながら抜群の手応えで４角を回った。直線に向くと１頭抜けた脚いろで加速。残り２００メートルで先頭に躍り出た。そのまま後続を寄せつけず１馬身１／４差で押し切り、３連勝でオープン入りを決めた。松山弘平騎手は「距離は大丈夫でした。少し（ペースが）流れているかなというところで、今日は後ろからになりましたが、外を回って勝ち切ってくれて、強い競馬でしたね。上でも楽しみです」と高く評価した。

西園翔調教師は「横綱相撲で勝ってくれました。まだ３歳で緩さはありますが、だいぶ力をつけてスタートもポンと出てくれました。３、４コーナーで外、外を回ったのがどうかと思いましたが、正攻法の競馬で勝てて良かったです」と納得の表情を浮かべた。

青森で種牡馬入りすることが１０月１０日に発表された、２０２４年のＪＢＣスプリント勝ち馬タガノビューティーは全兄にあたる。「この馬はおとなしくて一生懸命走る。あとは能力が（オープンで）足りるかですけど、今日の競馬だったらね。来年、再来年の方がもっと良くなる感じはします」とトレーナーは期待を込めた。