¡¡¸½ºß8ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆSNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎË¾Íö¡Ê¤ß¤é¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬10·î11Æü¡¢Ê¡²¬¡¦À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡¢TGC KITAKYUSHU¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òº£Ç¯2·î¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¤Ê¤´¤ß¤È¶¦¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¤Ê¤´¤ß¡õ8ºÐ¤ÎË¾Íö¤Á¤ã¤ó
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾Íö¤Á¤ã¤ó¡£ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤È´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¼¡¡¹¤È¹©ºîºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ãå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊË¾Íö¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤´¤ß¤È¶¦¤Ë¡Ö¡ÚNTT¥É¥³¥â SPECIAL STAGE¡Û¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀèÃ¼¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¯¤È2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤Ú¤Ë»ØÀè¤ò¤¢¤Æ¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥¬¥Á¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤ß¤é¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤Î¤Ê¤´¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¡ÖÂºÙ¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TGCÃÏÊý¶½¹ÔºÇÂ¿9²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢º£²ó¤ÎTGCËÌ¶å½£¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØFlourish¡Ù¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ïã·Æ£ÈôÄ»¤äÀ¸¸«°¦ÎÜ¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆFRUITS ZIPPER¡¢FANTASTICS from EXILE TRIBE¡¢ME:I¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È±§³ÀÈþÎ¤¤¬Ì³¤á¤¿¡£
