¡¡10·î11Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥å¥Ú¥ë¥ê¥ó¥°¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦²ÅÆ£µ®¹Ô¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Æ¡¼¥ª¡¼¥«¥¤¥¶¡¼¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥³¥í¥é¥ô¥¡¡¼¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ËÒ±º½¼ÆÁ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:36.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥Ü¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥¹¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡¡ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥å¥Ú¥ë¥ê¥ó¥°¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì4¡¢5ÈÖ¼ê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤Ç¤â²£ÊÂ¤Ó¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤ÎÃæ¤«¤é¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤·¤Ö¤È¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¥¯¥Óº¹Î¿¤¤¤À¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿Êì¥ë¡¼¥¸¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï4Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¥·¥å¥Ú¥ë¥ê¥ó¥°¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦²ÅÆ£µ®¹Ô¡Ë
Éã¡§¥·¥¹¥¥ó
Êì¡§¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¥¢
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ
ÇÏ¼ç¡§¶¶ËÜ¼Â
À¸»º¼Ô¡§¥Ï¥·¥â¥È¥Õ¥¢¡¼¥à