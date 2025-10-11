第1子妊娠中・元NMB48吉田朱里、ふっくらお腹披露 母親と大阪万博へ「幸せいっぱい」「大きくなってきた」
【モデルプレス＝2025/10/11】元NMB48でモデルの吉田朱里が10月10日、自身のInstagramを更新。大阪万博を訪れた様子を公開した。
【写真】吉田朱里、母親との旅行でふっくらお腹披露
9月2日に第1子の妊娠を発表した吉田は「駆け込みで大阪万博に行ってきました」と大阪万博に母親と訪れたことを報告。赤いトップスに白いスカート、サングラスというコーディネートで、ふっくらとしたお腹を披露している。
この投稿に、ファンからは「幸せいっぱい」「ママの笑顔」「赤ちゃんとの初旅行？」「体調気をつけて」「お腹大きくなってきた」と反響が寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
