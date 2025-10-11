“カジサック長女”梶原叶渚「TGC北九州」初登場 ミニ丈で美脚披露・真っ赤なバブーシュカで鮮やか【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女であり、2024年5月に芸能界デビューを果たした梶原叶渚が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】カジサック長女・梶原叶渚、ミニスカから美脚披露
「TGC北九州」に初出演となった梶原は、真っ赤なバブーシュカを被って登場。ジップアップニットとブラウンのミニスカートを合わせ、美しい脚を披露した。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
