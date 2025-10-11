映画『俺ではない感想』阿部寛、観客からの「意外と面白かった」の声に大喜び
俳優の阿部寛が10月8日、都内で行われた主演映画『俺ではない炎上』の“大炎上”御礼イベントに、共演の藤原大祐、夏川結衣とともに登壇した。
本作は、第36回山本周五郎賞候補となった浅倉秋成氏の同名小説を実写化したノンストップ炎上エンターテインメント。ある日突然、SNSで殺人犯に仕立て上げられ、炎上していく男の姿を描く。
9月26日の公開以降、SNS上では「ずっとドキドキで展開が読めなくて面白かった」「阿部寛の絶望感あふれる演技がハマりまくり！」といった絶賛の声が相次ぎ、“SNSで大炎上した男”に共感する観客が続出している。
この日のイベントは、そうした反響への感謝を伝えるために企画されたもの。
満席の観客を前に、阿部は周囲から届いた感想について語った。
「学校の教材にしたらいいんじゃないかという話が巷で出ているみたいです」と、本作がエンターテインメントにとどまらず社会的テーマを含んでいる点が高く評価されていると紹介。「そう言っていただけるのはすごくうれしいですね」と、穏やかな笑みを浮かべた。
さらに阿部は、「僕が聞いたのは、『皆さんが思ったより面白かった』と言っていただけたことも嬉しかった」とコメント。
締めくくりのあいさつでも再びこの話題に触れ、「海外に行っていたので（反響が）分からなかったんですが、感想を聞いたら『意外と面白かった』っていう声があるそうで」と明かした。
続けて、「その『意外と…』という感想があるんですけど、結構いい線をついてるなと思います」とユーモアを交えて語り、会場の笑いを誘った。
「『意外と面白かった』という声を聞いて、それは本当に嬉しかったですね」と改めて喜びを伝えた。
イベントでは、SNSでの炎上という映画のテーマにちなみ、藤原が「発言に失敗して炎上しないように気をつけたいなと思います」と挨拶し、会場を和ませる場面もあった。
また、7度目の共演で4度目の夫婦役となった阿部と夏川は、互いを「一番信頼している」「同志のような存在」と語り合い、深い絆をうかがわせた。
次に共演するなら「弁護士と、犯人か分からない容疑者の役で心理戦をしたい」と話し、息の合った掛け合いで観客を楽しませた。
最後に阿部は、「今日皆さんがどういうふうに思われたか分からないですけれども、ぜひこの映画を応援していただけると嬉しいです」と観客に呼びかけた。
「思ったより」「意外と」という素直な感想を温かく受け止める姿に、主演俳優としての包容力が感じられるイベントとなった。
▲ （左から）藤原大祐、阿部寛、夏川結衣
▲ 映画『俺ではない炎上』本予告
