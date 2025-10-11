Image: flukeforest

ワインは好きだけど1本は飲みきれない、でも飲まないと劣化しちゃう……。そんなジレンマで保存には悩みますよね。

それらの対策には空気を抜くキャップなども手段のひとつですが、より手軽かつ確実に酸化対策できそうな真空ワインディスペンサー「ZOENOX」が登場しました。シンプル操作ながら空気をしっかり排出して劣化を防ぎ、見た目にも美しいデザインが特長なのだとか。

先行セールでおトクになっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

開封したワインの風味を長持ちさせる真空ワインディスペンサー 【35％OFF】12,155円 machi-yaで見る

開けたての風味をしっかりキープ

Image: flukeforest

開栓直後から酸化が進むワイン。その変化を楽しむ場合もありますが、数日間ともなると風味が大幅に落ちてしまいます。それがゆえに1人でワインを楽しむハードルは結構高いのが残念ポイント。

Image: flukeforest

そんな悩みを特許取得済みのピストン式真空メカニズムで解決するのが「ZOENOX」。ボトル内の空気を押し出して気泡ゼロで保存可能。

酸化が大幅に抑制され、香りや味わいが長持ちしやすくなります。

Image: flukeforest

中にリンゴを入れて密閉状態を比べたテストでは、色の変化が一目瞭然。空気をしっかり遮断できる分、酸化の進行を抑えられているんですね。

自宅飲みからホームパーティーにも

Image: flukeforest

再び飲むときはキャップを開けてプッシュするのみ。中身はワインで満たされ注入時も空気が入らないので、真空を保ったまま注げるという合理的な構造になっています。

Image: flukeforest

ワインを移した後の扱い方はいつものボトルやカラフェ感覚使え、縦置き・横置き両方に対応。そのままワインセラー保管もOK。

ホームパーティはもちろん、サクッとグラス1杯だけ飲みたい平日の晩酌にもちょうど良さそうです。

お手入れも簡単

Image: flukeforest

パーツごとに分解できるのでお手入れも簡単。電動ポンプではないので故障の心配も少なく、ガス置換のようにランニングコストも不要なのが助かるポイント。

Image: flukeforest

少しずつ飲みたいときに便利な「ZOENOX」。毎日の晩酌にワインも選びやすくなるので、ワインが好きな人は要チェックですよ。

執筆時点では一般販売予定価格から35％OFFの12,155円（送料・税込）からオーダー可能でしたので、詳細は商品ページからどうぞ！

