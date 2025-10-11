俳優の遠藤憲一（64）が11日、都内で行われた映画「見はらし世代」（監督団塚唯我）の公開記念舞台あいさつに出席した。家族がバラバラになった心を取り戻す姿と、東京の移り変わりを交えて描く物語。

今年5月のカンヌ国際映画祭をはじめ、今後開催予定のものも含めると12カ国の映画祭で上映される話題作だが、一家の父親役を演じた遠藤は「最初は低予算の小規模な作品で、みんなで手作りしていくというスタートだった」と作品のスタートを回想。日本人史上最年少となる当時26歳でカンヌ映画祭に選出された団塚監督を見て「監督もこんな若いし、初めて会った時“嘘だろ？”と思ったくらい」と第一印象を明かし会場を笑わせた。

それでも撮影が始まると「サッカーボールを蹴りながら電話をするシーンがあって。それが楽しくなっちゃって、調子こいてやっていたら“そこまでやらないでください。それ以上やると笑いになっちゃいます”と、自分の一番ダメなところをガツンと指摘してくれた」と大物俳優にも臆することなく意見をぶつけた若手監督を称賛。

団塚監督は「エンケンさんには舐められたくなかったので…」と苦笑い。遠藤も「だから厳しい人だったの？」と笑顔を見せていた。