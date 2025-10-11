◇米男子ゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス第3日（2025年10月11日 神奈川県 横浜CC＝7315ヤード、パー71）

28位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は5バーディー、1トリプルボギーの69で回り、通算4アンダーで22位に順位を上げた。トップとは8打差。

雨が降り続くムービングデー。松山はショットに不安を抱えながらもバーディーを重ねた。4番パー5でグリーン手前から寄せてバーディーを先行させ、6番パー5は2オン2パット。9番は2・5メートルを沈めた。ピンチをしので迎えた13番では50センチにつけて通算6アンダーまで伸ばした。

しかし好事魔多し。「この天候で（上位も）そんなに伸びないだろうという感じだったので、あと2つ、3つ取れればいい位置で終われるかな」と考えながら向かった14番で痛恨のミスを犯した。ティーショットをブッシュに打ち込みロストボール。打ち直しも、第4打も曲げてトリプルボギーを叩いた。

「あと1つ、2つ、欲を言えば3つ伸ばして終われればと、いろんなことを考えながら打ってしまった」。雑念が手元を狂わせた。15番で3メートルを決めてバウンスバックしたものの、上昇機運は一気にしぼんだ。

松山は「13番までは本当にいいゴルフができていた。14番だけがもったいなかった。あと1つ、2つ伸ばせたら、もっとチャンスがある位置で終われていたので残念」と唇をかんだ。

トップと8打差で最終日を迎える。「上は伸びると思うので、チャンスがあるかと言われたら厳しいけど、60台前半のスコアを出せればチャンスはある」。松山は自らに言い聞かせるようにそう話した。