MLBは日本時間11日、マリナーズが地区シリーズ第5戦で勝利。これでレギュラーシーズンで50本塁打以上を放った強打者4人のうち、大谷翔平選手とローリー選手がリーグ優勝決定シリーズへと駒を進めることになりました。

ア・リーグ首位打者で今季53本塁打のヤンキースのアーロン・ジャッジ選手はポストシーズン合計7試合に出場し、地区シリーズ第3戦ではポールに直撃する同点の3ランを放つなど活躍。26打数13安打1本塁打7打点、四死球5で打率.500をマークしましたが地区シリーズでブルージェイズに1勝3敗で敗れました。

シーズン60本塁打で打点王と2冠に輝いたマリナーズのカル・ローリー選手は地区シリーズ5試合全てでヒットをマーク。8日の第3戦ではホームランを放つなど3打点の活躍で勝利に貢献し、5試合で21打数8安打1本塁打4打点4四球で打率.381の成績とし、リーグ優勝決定シリーズに進出しました。

自身最多のシーズン55本塁打を放ったドジャース・大谷翔平選手はワイルドカードシリーズでは初戦で2本ホームランを放ちましたが、ポストシーズン合計6試合で27打数4安打2本塁打5打点3四球で打率.148と苦しみました。一方投手としては1試合先発し6回9奪三振3失点で1勝をマークしています。

ホームラン56本でナ・リーグキングのフィリーズのカイル・シュワバー選手はドジャースとの地区シリーズ第3戦でマルチホームランを記録するも、チームは1勝3敗でポストシーズン敗退。4試合で16打数3安打2本塁打3打点2四球で打率.188となりました。