アルマーニ カフェの秋限定♡長野パープルと柿が主役の贅沢パフェ登場

アルマーニ / カフェ 表参道の人気メニュー「月替わりパフェ」に、秋の訪れを告げる新作が登場。旬の長野パープルと柿を主役に、カボチャやラムの芳醇な香りを重ねた、季節感あふれる一品です。豊かな果実とクリーミーな味わいが重なり合い、深まる秋を五感で楽しめる贅沢なスイーツとなっています。

アルマーニ カフェの秋限定パフェが登場

トップにはカカオのほろ苦さをまとったチュイールと軽やかなカシスメレンゲ。フレッシュな長野パープルと柿の果実に、カボチャジェラートとラム香るジェラートを重ね、豊かな味わいを演出します。

甘さの中にスパイスのアクセントが感じられ、口に運ぶたびに異なる表情を楽しめるのが魅力です。

ハーゲンダッツ×ストロベリームーン♡限定無料サンプリング開催

果実とカボチャの層が織りなす上品なハーモニー

中層には香ばしいカカオクランブルとシナモンシャンティ。さらに、カボチャプリンやフロマージュカボチャクリーム、柿の果肉を重ね、しっとりとした食感とコクのある甘みを引き立てています。

下層には葡萄のジュレやゼリーが重なり、果実の清涼感とともに後味はすっきり。アルマーニらしいエレガントな構成が堪能できます。

秋の味覚を堪能する至福のひととき♡

価格：3,200円（税込、サービス料10％別）

葡萄と柿の実りに、カボチャとクリームのまろやかさ、ラムとシナモンの香りが調和する、まさに“秋の贅沢”と呼ぶにふさわしいパフェ。

期間限定での提供なので、この季節だけの特別な味わいをお見逃しなく♪

販売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

秋を味わう、アルマーニのエレガンス♡

「長野パープル 柿 カボチャ」パフェは、秋の果実と香りを重ねた、心まで満たされる逸品。見た目も美しく、テーブルに彩りを添えます。

表参道の洗練された空間で、季節の移ろいを感じながら、至福のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。