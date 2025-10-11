マリナーズはカスティーヨ、ギルバートらを投入…43時間後にBジェイズ戦

【MLB】マリナーズ 3ー2 タイガース（日本時間11日・シアトル）

マリナーズは10日（日本時間11日）、本拠地・タイガースとの地区シリーズ第5戦で延長15回の死闘を制しサヨナラ勝利。2001年以来24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズに進出した。しかし、米記者が綴ったのは残酷すぎる現実だった。

マリナーズはこの日、2回1死三塁でガーバーの犠飛で先制した。一度は逆転を許したが、7回に代打リバスの左前適時打で同点に。そこからは痺れる投手戦となった。8回から延長14回までお互い0を並べ、迎えた延長15回。1死満塁でポランコが右前に執念のサヨナラ打を放った。

ただ、勝利したマリナーズも打撃は大きい。この日、実に7人の投手を起用した。延長10回からはローガン・ギルバート投手、最後はルイス・カスティーヨ投手が1回と1/3を投げた。総力戦で先発ローテの投手をガンガン注ぎ込んだ。

試合中、米全国紙「USAトゥデイ」の敏腕記者ボブ・ナイチンゲール氏は「ア・リーグ優勝決定シリーズは43時間後に始まる。ブルージェイズの投手陣は休養して、準備万端だろう……」と綴った。第5戦の試合終了は10日の午後10時7分（同11日午後2時7分）でブルージェイズとの第1戦の開始時間は東部時間で12日の午後8時3分（同13日9時3分）。さらにトロントへの飛行時間は5時間となっている。

メジャーでは過密日程は当たり前だがSNSではマリナーズに同情する声も。「キツイけど頑張れ」「ここから大変だ」「かなり不利やろね」と驚きの声が上がった。（Full-Count編集部）