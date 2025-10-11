¡Ö¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃË»Ò¤Ë¥â¥Æ¤¹¤®¡×½÷»Ò¹»À¸Ìò¤«¤é20Ç¯¡Ä38ºÐ°æ¾å¿¿±ûàºÇ¿·¥Ó¥¸¥åá¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖåºÎï¤Çµ¤ÉÊ¤â¤¢¤êÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
ÁÄÊì¾ù¤ê¤ÎÃåÊª¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ
¡¡½÷Í¥¤Î°æ¾å¿¿±û(38)¤¬»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¡£ÈäÏª¤·¤¿ÃåÊª»Ñ¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡ÖÃåÊª¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÃåÊª¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÁÄÊì¤«¤é¾ù¤é¤ì¤¿ÂçÅçÄÝ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëº°ÃÏ¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬åºÎï¤Çµ¤ÉÊ¤â¤¢¤êÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¥¥å¡¼¥È♡¼¡¤ÏÆ°¤¯¤ª»Ñ¤ò¤¼¤Ò¡¼¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿±û¤µ¤óÃåÊª»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªåºÎï¤Ç¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×(TBS¡¢2005Ç¯)¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Î¸æÁâ»Ê4¿ÍÁÈ¡ÖF4¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ËÒÌî¤Ä¤¯¤·Ìò¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£