Éã¤Ï3Ç¯Á°ÀÂµî¤ÎÌ¾ÇÐÍ¥¡¢Êì¤Ï¥Ò¥Ã¥È²Î¼ê¡Ä7Ç¯Á°¤ËàÉãÌ¼TV½é¶¦±éá¼Â¸½¤Î48ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èàµ×¤·¤Ö¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿?¡×¡Ö¾Ð´éÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
åºÎï¤Ê·Ê¿§¤äÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òËþµÊ
¡¡Éã¤Ï3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾ÇÐÍ¥¡¢Êì¤Ï¥Ò¥Ã¥È²Î¼ê¡Ä¡£48ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¡£¡ÖåºÎï¤Ê·Ê¿§¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤â¤ÎÀÝ¼è¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Ê¤É¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤ä³¤ÊÕ¤ÇÈù¾Ð¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿?¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡£¾Ð´é¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¨¤ß¤ê¤ÎÉã¤ÏÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2022Ç¯¤Ë75ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó(µýÇ¯75)¡á¼¯»ùÅç¸©Ã«»³»Ô½Ð¿È¡á¤Ç¡¢Êì¤Ï²Î¼ê¤ÎÊÕ¸«¥Þ¥ê(75)¡£1972Ç¯¤Ëµ±É§¤µ¤ó¤È¥Þ¥ê¤Ï·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÄ¹ÃË¡¦´Õ¹§¡¢76Ç¯¤Ë¤¨¤ß¤ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬81Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿18Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤ÏÉã¤Îµ±É§¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Î¤¨¤ß¤ê¤¬à¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±éá¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£