à¹âÎð½Ð»º¡õ½é»º¡õ»°¤Ä»Òá¥È¥ê¥×¥ë¹ðÇò¤Î39ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ËµÓ¸÷¡ÖÉ×¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¹âÎð½Ð»º¡õ½é»º¡õ»°¤Ä»Ò¤Î¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯½Ð»º
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î·¬»Ò±ÑÎ¤(39)¤Îà½Ð»ºÊó¹ðá¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢ºÆº§¤·¤Æ2·î¤Ë»°¤Ä»Ò¤Î¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿·¬»Ò¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤âµï¤Æ¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¹âÎð½Ð»º¡õ½é»º¡õ»°¤Ä»Ò¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»º¸å¤â¤Û¤Ü¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Î¤¿¤á¡¢¡¢¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¤Ìõ¤¬¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»Ò¤â»ä¤â¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(²Æ¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯»°ÃË¤¬¥Ø¥ë¥Ñ¥ó¥®¡¼¥Ê¤ËØí¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¹¤°¤Ë²óÉü)ËèÆü¹²¤¿¤À¤·¤¯¤ÆÉÃ¤Ç1Æü¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤¬µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¯¤Æ1Æü¤¬ÅÓÊý¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¥³è¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤äÂ¿ÂÛ»ù¤ò°é»ù¤¹¤ë¶ìÏ«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢Éüµ¢¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»°¤Ä»Ò½Ð»º¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë!!»°¤Ä»Ò¤¹¤´¤¤!!¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×¡Ö1¿Í¤Ç¤âÁêÅöÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë3¿Í¤È¤Ê¤ë¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Î40½é»ºÁÐ»Ò¤â¡¢ÂçÊÑ¤À¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢39»°»Ò¤Ï¡Ä»äÀäÂÐ³Ú¤·¤àÍ¾Íµ»ý¤Æ¤Ê¤¤¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤´À¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¡ÖÃË¤Î»Ò3¿Í¤À¤È¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÊÑ¤µ¤«¤Ê¡£¡×¡ÖÉ×¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2008Ç¯¤ËÀÄ¿¹ÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿·¬»Ò¤Ï¡¢21Ç¯¤ËÁÄÊì¤Î²ð¸î¤ò¼êÅÁ¤¦¤¿¤áÂà¿¦¡£22Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£