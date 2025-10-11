◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク―オイシックス（11日、生目第二）＝ノーゲーム

ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ開幕前日の14日に1軍に合流することになった。「与えられたことを100％こなせるように」と意気込んだ。

「もう一回、ビール掛けができるように。その場にいることができるように。そのための準備をしてきたつもりなので」。言葉には力がこもる。

9月4日のオリックス戦で左ふくらはぎを痛めて翌5日に出場選手登録抹消。同26日のウエスタン・リーグ、中日戦で実戦復帰し、10月6日からは秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に参加。好調な打撃を見せている。

「本当は若い選手がフェニックスでいろんなものを吸収する場。自分が借りた場なのでやるからにはしっかりやらないと、と思っていた」と語った上で「フェニックス1戦目からしっかり動けているのは事実。バッティングもある程度いい打球が飛んでいる。思いっきりやれるところまではきた」と手応えは十分だ。

オイシックス戦は1回裏にノーゲームとなり、今宮は打席に立つことはなかった。「明日（12日）は必ず（試合が）できると思うので、そこが最終チェックかなと思う」と語った。（浜口妙華）