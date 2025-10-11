

ベースのサウンドの違いをレクチャーする丸山隆平

SUPER EIGHTの丸山隆平が11日、都内で開催された『FENDER EXPERIENCE 2025』に登場。「MEET THE MASTER BUILDERS」と題した公開セッションで、フェンダーカスタムショップのマスタービルダー、デニス・ガルスカ氏に自身の理想とするベースをオーダーする夢のひとときを実現させた。

【写真】フェンダーカスタムショップのマスタービルダーに筋肉を披露する丸山隆平

ベーシストとして知られる丸山は、愛用のジャズベース（ジャズべ）とプレシジョンベース（プレベ）の２本を持参し、特にヴィンテージのプレベを手に「久々にさわったけど、たまらんなあ」としみじみと、楽器への深い愛情を覗かせた。

そして、マスタービルダー※のデニス氏にオーダーしたのは、「オリジナルのプレベをモチーフとしたもの」。丸山は「起源を辿っていきたい」と熱い思いを語った。（※Fender Custom Shopに所属する、ギター製作における最高峰の職人）

しかし、オーダーには意外な条件が。丸山が希望したベースは、マホガニーやローズウッドといった重い木材を使うため、デニス氏から丸山の“筋肉チェック”が入る事態に。これに対し丸山は、すかさず袖をめくり上げ、自慢の力こぶを披露。デニス氏も「合格です！」と丸山の肉体を絶賛し、会場を沸かせた。

イベントも後半に差し掛かり丸山は、デニス氏に「日本に来て何か食べました？」と質問。「焼き鳥は好きですか？ 『鳥貴族』ってメニューが同じ価格なんです。頭の中で計算しながら頼めるから、ぜひ『鳥貴族』に行ってください！」SUPER EIGHTと馴染みの深い“日本のおすすめ”をプッシュし、会場の笑いを誘うなど、ベース愛のみならず、持ち前のサービス精神も全開だった。

なお、『FENDER EXPERIENCE 2025』は10月11日〜13日の3日間、原宿・表参道エリアで開催され、丸山のようにマスタービルダーへカスタムオーダーを行う特別イベントのほか、人気アーティストのトークセッションやライブなど、貴重なステージが展開される。