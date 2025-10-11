「Snow Man」宮舘涼太（32）が10日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。自宅に唯一入ったことある親友の存在を明かした。

MCの笑福亭鶴瓶は宮舘の10代の頃からの親友・勝勲さんを取材。出会いについて、宮舘は「僕は当時は18歳ぐらいでしたね。18歳の時にジュニアの子と勝勲がたまたまいて、“初めまして”っていう流れで。勝勲と大阪行って、2人でホテルの部屋で、そこで互いのことを話し合った」と説明。「そこで父親とかにも電話して、もっと僕のことを知ってもらいたいなって思って、父親に電話して“勝勲っていう友達と今大阪に来てるんだ”っていう…スピーカーにして3人で話すっていう謎の（時間があった）」と明かした。

「あんまり友だちはつくらないタイプなんですけど、彼が一番長いですね」と告白。

鶴瓶が宮舘の自宅にはいつでも泊まれるように勝勲さんの下着なども置いてあるほどの仲だと明かすと、宮舘は「そうです。僕のお家に唯一入ったことがある人です」とした。

MCの藤ヶ谷太輔は「基本入れない？」と聞くとも、「はい。入れたくなくないですか？」と宮舘。藤ヶ谷が「もちろん知らない人は入れたくないけど」と困惑すると、宮舘は「メンバーも来たことないです」と話した。