人気YouTuber「カジサック」として活躍するキングコング・梶原雄太の娘でモデルでタレントの梶原叶渚が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。スタイルの良さに注目が集まった。

【映像】美脚スラリ！梶原叶渚のミニスカート姿（全身姿あり）

イベント序盤の「【1st FASHION SHOW STAGE】」に登場した叶渚は、ワインレッドのニット帽子をアクセントにしたキュートなガーリーなコーディネートを披露。ミニスカートからはほっそり美脚が輝いていた。ステージの先端ではにこやかに笑って観客の視線を集めた。

ガーリースタイルに「かんなちゃんスタイル良い！」

この叶渚の姿に「おみ足が美しい」「かんなちゃんスタイル良い！」「きれいになってる」「かわいいー！」などの声が寄せられた。

叶渚は芸能事務所「スターダストプロモーション」に所属。2024年に俳優業をスタートさせ、テレビ朝日系「スカイキャッスル」、NHK夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」などに出演。バラエティ番組にも多数登場している。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務めた。

（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）