「サウジアラビアＲＣ・Ｇ３」（１１日、東京）

モズアスコット産駒の２番人気エコロアルバ（牡２歳、美浦・田村）が重賞初挑戦初勝利を飾った。発馬ひと息で道中は離れた最後方から運んだが、直線で外に持ち出してからが圧巻。一気の差し脚で、まとめて７頭をぶっこ抜いた。新馬戦は新潟での千四だったが、２戦目で重賞、１Ｆ延長をあっさりと克服した。

勝ち時計は１分３３秒８（良）。同じモズアスコット産駒のガリレア（牡、清水英）が好位からしぶとく脚を伸ばして２着。１番人気のゾロアストロ（牡、父モーリス、美浦・宮田）は後方から運んで直線は勝ち馬から遅れて伸びてきたが、脚色が劣勢で３着までが精一杯だった。

メンバー最速の上がり３Ｆ３３秒２の末脚を繰り出してのＶに、坂井は「脚、速かったです」と目を丸くしながらの第一声。「ゲートを出たなりで考えようと思っていました。思っていたよりも出なくて、前がやりあってゴチャゴチャしていたので気にせずに追っていました。進んでいかないくらいだったので、不安はあったんですが、一生懸命追っていました。エンジンが掛かってからはすごかったですし、勝つなという感じでした。東京マイルをこなせましたし、性格も操縦性もいいので、今後が楽しみになる内容でした」と、将来性も含めて高く評価していた。