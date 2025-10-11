要所の3ポイントでペースを加速…ホームの千葉Jが仙台にハイスコアゲームでの快勝

10月11日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第2節が開催。千葉ジェッツが仙台89ERSを迎え撃ち、99－78で勝利を収めた。

千葉Jはジョン・ムーニーのジャンパーから得点をスタート。富樫勇樹や金近廉も3ポイントシュートで加勢し、24－16と千葉Jの8点リードで最初の10分間を終える。第2クォーターではナシール・リトルや金近の3点弾で2ケタ前後のリードを維持し、49－38の11点リードで試合を折り返した。

後半でも千葉Jのペースは落ちず、渡邊雄太が果敢なアタックから得点を重ねると、田代直希も要所で“3点プレー”をお見舞い。77－63で迎えた最終クォーター、開始早々にディー・ジェイ・ホグと金近が長距離砲を沈め、リードは20点に到達する。その後も千葉Jが主導権を握り、最終スコア99－78で白星を挙げた。

連勝数を「3」に伸ばした千葉Jは、ホグが20得点6リバウンド3アシスト、ムーニーが19得点15リバウンド、渡邊が13得点5リバウンドをマーク。ベンチからは金近が4本の3ポイントを射抜き、12得点3リバウンドを記録した。一方、仙台はネイサン・ブースが18得点3リバウンド3アシスト、セルジオ・エルダーウィッチが17得点3リバウンド3アシストを挙げるも、開幕からの3連勝とはならなかった。

■試合結果



千葉ジェッツ 99－78 仙台89ERS（@LaLa arena TOKYO-BAY）



千葉J｜24｜25｜28｜22｜＝99



仙台｜16｜22｜25｜15｜＝78

