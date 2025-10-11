▲「今を抱きしめて」ジャケット

さとうもかが、11月5日(水)に2025年2作目となるデジタルシングル「今を抱きしめて」をリリースすることが決定した。

今作は彼女の飾り気のない今の心境が綴られたバラード曲となっている。レコーディングは11月からの東名阪ツアー＜さとうもかBAND TOUR 2025秋＞も一緒に回るG.シンリズム、Ba.厚海義朗、Key.沼澤成毅、Dr.河合宏知のメンバーで行った。ジャケットはドローイングを軸に、絵本、彫刻、イラストなどを手掛ける久常未智が担当している。

さとうもかは、「今を抱きしめて」について以下のコメントをよせている。

◆ ◆ ◆

■さとうもか コメント

歳を取れば取るほど、毎日が早送りのように流れていく感覚があります。

昔の私は天井の線の数を数えたり、地面のひび割れや窓の水滴をじっくり見たり、誰かと話したどうでもいい事や忘れたくない思い出を頭の中で何度も反芻したりして毎日を過ごしていたのに、気づけばそういうことに時間を使う事を少し勿体なく感じるようになっていたり、”今この瞬間”に心の全てを預けることが不安になるようになっていました。

でもそんな時に懐かしい人と会う機会があり、その時、今生きている時間を手でさわれるような感覚になりました。

未来の事を考えて不安になって時々苦しくなったりするけど、今を抱きしめて、今を見つめて味わって生きる事の大切さを思い出したような感じがして、その気持ちを忘れないようにこの曲を作りました。

◆ ◆ ◆

＜さとうもかBAND TOUR 2025秋＞

・2025年11月13日(木) 梅田シャングリラ

(OPEN 18:30 / STRT 19:00)

・2025年11月18日(火) 今池TOKUZO

(OPEN 18:30 / STRT 19:00)

・2025年11月20日(木) 渋谷CLUB QUATTRO

(OPEN 18:15 / STRT 19:00)

チケット前売り4,500円