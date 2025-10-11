元乃木坂46・伊藤かりん、「甥っ子2号」の誕生を報告 抱っこで2ショット披露
元乃木坂46のメンバーでタレントの伊藤かりん（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。甥っ子の誕生を報告した。
【写真】「甥っ子2号」との2ショットを披露した伊藤かりん
「甥っ子2号が産まれました」とつづり、抱っこした2ショットをアップ。「甥っ子1号はもう小学生だし 親族のおちびちゃんたちももうみんな大きくなってしまって おばさんの出番ももう終わりかなあ〜なんて思ってたけど新たな貢ぎ先が出来ました ふふ」と喜びをにじませ、「目一杯愛でます」とつづった。
この投稿には「おめでとうございます」「小さい きゃわいい」「かりんおばちゃん たくさん貢いであげてね」「今からディズニー連れて行くのが楽しみですね！」など温かい声が寄せられている。
【写真】「甥っ子2号」との2ショットを披露した伊藤かりん
「甥っ子2号が産まれました」とつづり、抱っこした2ショットをアップ。「甥っ子1号はもう小学生だし 親族のおちびちゃんたちももうみんな大きくなってしまって おばさんの出番ももう終わりかなあ〜なんて思ってたけど新たな貢ぎ先が出来ました ふふ」と喜びをにじませ、「目一杯愛でます」とつづった。
この投稿には「おめでとうございます」「小さい きゃわいい」「かりんおばちゃん たくさん貢いであげてね」「今からディズニー連れて行くのが楽しみですね！」など温かい声が寄せられている。