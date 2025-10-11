¡ÚMLB¡Û¡Ö´ª¤ËÍê¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¡×ÉÔ¿¶Â³¤¯ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿É¸ý»ØÅ¦¡¡¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤µ¤¨¡¢»þ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤òÆÍÇË¤·¡¢¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¼¡¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï5È¯ÂÇ¤Ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ
ÂçÃ«¤ÏÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤ÇÄÌ»»18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢2»Íµå9»°¿¶¤ÈÄãÌÂ¡£ËÜÎÝÂÇ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î¡Ö146¡×¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿ÆÀÅÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥êー¥ºÅê¼ê¿Ø¤¬´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¥Ö¥ìー¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Î½¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ë¤è¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£Èà¤ÏÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Î¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï5ËÜÎÝÂÇ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ä¤È»×¤¦¤è¡£Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇËÀÉü³è¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ë¤ÈÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«¤Î¹¥Å¨¼ê¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿¡£º£Ç¯¤ÎPS¤³¤½ÂÇÎ¨.500¤È³èÌö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎPS¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¢£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
ÊÆ»ï¡ØNewsweek¡ÙÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢ºòµ¨¤ò´Þ¤á¤¿ÂçÃ«¤ÎPS¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ»»À®ÀÓ¡ÊÂÇÎ¨.214¡¿½ÐÎÝÎ¨.340¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.405¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Áー¥à¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎPS¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢º£¤³¤½ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤À¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬PS¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢Èà¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤â¡¢¡Ö¡ÊÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤Ï¡Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤¬µ¯ÍÑ¤·¤¿°ìÎ®¤Îº¸ÏÓÀª¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÂÇ·âÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà¤ÏÇÛµå¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢´ª¤ËÍê¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¥Üー¥ë¤Î¥³ー¥¹¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½éµå¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¡¢¤¿¤À¥Üー¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÌÂ¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢È½ÃÇÎÏ¤ò·ç¤¯ÂÇÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤µ¤¨¡¢»þ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤·¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÉÔ¿¶¤¬¡¢¼¡¤Î¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¤Ç¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£